Théatre : « Le Beau Monde » Rue de l’Église Picauville, 15 février 2024, Picauville.

Picauville,Manche

Cette pièce aux frontières de l’anticipation nous propose de participer à un rituel aussi étrange que poétique : ressusciter et transmettre la mémoire du 21e siècle.

Nous sommes en 2323, de génération en génération, des acteurs et actrices se transmettent à l’oral le souvenir et les traces du XXIe siècle. Lors d’un rituel avec le public qui a lieu tous les soixante ans, ils partagent cette archéologie de notre présent. Qu’est-ce qu’un baiser ? Un vote à main levée ? Un match de football ? Que racontent de nous ces gestes, ces coutumes et ces habitudes qui peuplent aujourd’hui nos quotidiens sans que nous n’y prenions garde ?

Les 3 comédiens proposent une sorte de dictionnaire où notre monde se dessine en pointillés. C’est envoûtant, profond et léger, poétique et drôle. Comme si cet ensemble de gestes et d’habitudes, si communs aujourd’hui, semblaient étonnants aux yeux de nos lointains descendants.

Prix du jury du Festival Impatience 2023 !

Rendez-vous à la salle paroissiale.

Durée 1h15 – Tout public dès 15 ans.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-02-15 20:00:00 fin : 2024-02-15 . .

Rue de l’Église

Picauville 50360 Manche Normandie



This play on the frontiers of anticipation invites us to take part in a ritual as strange as it is poetic: resurrecting and transmitting the memory of the 21st century.

The year is 2323, and from generation to generation, actors and actresses orally transmit the memories and traces of the 21st century. In a ritual with the audience that takes place every sixty years, they share this archaeology of our present. What is a kiss? A show of hands? A soccer match? What do these gestures, customs and habits tell us about our daily lives, without us even noticing?

The 3 actors propose a kind of dictionary in which our world is sketched out in dotted lines. It’s spellbinding, profound and light, poetic and funny. It’s as if these gestures and habits, so common today, seemed astonishing to our distant descendants.

Jury Prize at Festival Impatience 2023!

Meet at the parish hall.

Running time: 1hr 15mins – Suitable for all audiences aged 15 and over.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Este juego en las fronteras de la anticipación nos invita a participar en un ritual tan extraño como poético: resucitar y transmitir la memoria del siglo XXI.

Corre el año 2323 y una generación tras otra de actores y actrices transmiten oralmente los recuerdos y las huellas del siglo XXI. En un ritual con el público que tiene lugar cada sesenta años, comparten esta arqueología de nuestro presente. ¿Qué es un beso? ¿Un saludo? ¿Un partido de fútbol? ¿Qué nos dicen de nosotros mismos, sin que nos demos cuenta, estos gestos, usos y costumbres que pueblan hoy nuestra vida cotidiana?

Los 3 actores ofrecen una especie de diccionario en el que nuestro mundo se dibuja con líneas de puntos. Es fascinante, profundo y ligero, poético y divertido. Es como si estos gestos y costumbres, tan comunes hoy en día, parecieran asombrosos a nuestros lejanos descendientes.

¡Premio del Jurado en el Festival Impatience 2023!

Encuentro en la sala de la iglesia.

Duración: 1 hora 15 minutos – Apto para todos los públicos a partir de 15 años.

Le Trident, el escenario nacional de Cherburgo-en-Cotentin, ofrece al público de Cherburgo-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Dieses Stück an der Grenze zur Antizipation schlägt uns vor, an einem ebenso seltsamen wie poetischen Ritual teilzunehmen: die Erinnerung des 21. Jahrhunderts wiederzubeleben und weiterzugeben.

Wir schreiben das Jahr 2323. Von Generation zu Generation geben Schauspieler und Schauspielerinnen die Erinnerung und die Spuren des 21. Jahrhunderts mündlich weiter. In einem Ritual mit dem Publikum, das alle sechzig Jahre stattfindet, teilen sie diese Archäologie unserer Gegenwart. Was ist ein Kuss? Eine Abstimmung per Handzeichen? Ein Fußballspiel? Was erzählen diese Gesten, Bräuche und Gewohnheiten, die heute unseren Alltag bevölkern, ohne dass wir uns darum kümmern, über uns?

Die drei Schauspieler präsentieren eine Art Wörterbuch, in dem unsere Welt in Punkten gezeichnet wird. Es ist betörend, tiefgründig und leicht, poetisch und witzig. Als ob diese Reihe von Gesten und Gewohnheiten, die heute so üblich sind, in den Augen unserer fernen Nachfahren erstaunlich erscheinen würden.

Preis der Jury des Festivals Impatience 2023!

Treffpunkt im Pfarrsaal.

Dauer 1h15 – Für alle Zuschauer ab 15 Jahren.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche