FÊTE DE LA MUSIQUE Rue de l’Église Piacé, 21 juin 2023, Piacé.

Piacé,Sarthe

Venez fêter la musique à Piacé avec l’association Amu’zik !.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Rue de l’Église Salle des fêtes

Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire



Come celebrate music in Piacé with the Amu’zik association!

¡Venga a celebrar la música en Piacé con la asociación Amu’zik!

Feiern Sie mit dem Verein Amu’zik die Musik in Piacé!

Mise à jour le 2023-06-01 par eSPRIT Pays de la Loire