Noëlies : sentier des crèches Rue de l’Eglise Orschwiller, 8 décembre 2023, Orschwiller.

Orschwiller,Bas-Rhin

Crèche au décor constitué d’un riche ensemble de mousses, champignons, branches, pierres récoltés par une équipe motivée.

2023-12-08 fin : 2024-02-02 17:00:00. 0 EUR.

Rue de l’Eglise

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est



The crib is decorated with a rich collection of mosses, mushrooms, branches and stones collected by a motivated team

La cuna está decorada con una rica colección de musgo, setas, ramas y piedras recogidas por un equipo motivado

Krippe mit einer Dekoration aus Moosen, Pilzen, Ästen und Steinen, die von einem motivierten Team gesammelt wurden

Mise à jour le 2023-10-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme