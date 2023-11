Messe de Noël Rue de l’Eglise Orbey, 25 décembre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Belle célébration avec des chants de Noël autour de la crèche, en ce jour de Noël..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 11:30:00. EUR.

Rue de l’Eglise

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Beautiful celebration with Christmas carols around the crib on this Christmas Day.

Hermosa celebración con villancicos alrededor de la cuna el día de Navidad.

Schöne Feier mit Weihnachtsliedern rund um die Krippe an diesem Weihnachtstag.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg