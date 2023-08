Une schubertiade par l’Ensemble Double Face rue de l’Église Obermorschwiller, 10 septembre 2023, Obermorschwiller.

Obermorschwiller,Haut-Rhin

Œuvres de Franz Schubert et Franz Lachner.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

rue de l’Église

Obermorschwiller 68130 Haut-Rhin Grand Est



works by Franz Schubert and Franz Lachner

obras de Franz Schubert y Franz Lachner

werke von Franz Schubert und Franz Lachner

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de tourisme du Sundgau