CONCERT – LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS Rue de l’église Morley, 26 novembre 2023, Morley.

Morley,Meuse

Décrits comme des « ambassadeurs de la France » aux « voix cristallines », les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision. Vivant en internat en Bourgogne, à Autun, les Petits Chanteurs suivent un cursus musique-étude en horaires aménagés.

Le programme met en lumière la mission d’Ambassadeur de la France et de la Paix des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Le choeur vous interprétera des grands classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, le O Magnum Mysterium de Victoria ou le Cantique de Jean-Racine de Fauré mais aussi des oeuvres plus actuelles et contemporaines tel que l’hymne à l’amour ou Emmenez-moi au bout de la terre.

Un spectacle familial et accessible à tous.

Billetterie à l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc, au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois, en ligne ou au 06.03.19.20.18. Billetterie sur place dans la limite des places disponibles.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 16:30:00 fin : 2023-11-26 18:30:00. 25 EUR.

Rue de l’église Église Saints-Pierre-et-Paul

Morley 55290 Meuse Grand Est



Described as « ambassadors for France » with « crystal-clear voices », the Petits Chanteurs à la Croix de Bois are among the most accomplished boys’ choirs in the world, renowned for their openness and precision. Living in a boarding school in Autun, Burgundy, the Petits Chanteurs follow a special music-study curriculum.

The program highlights the Petits Chanteurs à la Croix de Bois?s mission as ambassadors for France and peace. The choir will perform great classics of sacred music such as Schubert?s Ave Maria, Victoria?s O Magnum Mysterium and Fauré?s Cantique de Jean-Racine, as well as more contemporary works such as Hymne à l?amour and Emmenez-moi au bout de la terre.

A family show accessible to all.

Tickets available at the Tourist Office in Bar-le-Duc, at the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois, online or by calling 06.03.19.20.18. On-site ticketing subject to availability.

Descritos como « embajadores de Francia » con « voces cristalinas », los Petits Chanteurs à la Croix de Bois son uno de los coros de niños más destacados del mundo, famosos por su franqueza y precisión. Alojados en un internado de Autun (Borgoña), los Petits Chanteurs siguen un programa de estudios musicales con horarios especiales.

El programa destaca la misión de los Petits Chanteurs à la Croix de Bois como embajadores de Francia y de la paz. El coro interpretará los grandes clásicos de la música sacra como el Ave María de Schubert, el O Magnum Mysterium de Victoria y la Cantique de Jean-Racine de Fauré, así como obras más contemporáneas como el himno al amor y Emmenez-moi au bout de la terre.

Un espectáculo familiar y accesible a todos.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo de Bar-le-Duc, la Oficina de Turismo de Ligny-en-Barrois, en línea o llamando al 06.03.19.20.18. Venta de entradas in situ sujeta a disponibilidad.

Die Petits Chanteurs à la Croix de Bois werden als « Botschafter Frankreichs » mit « kristallklaren Stimmen » beschrieben und gehören zu den erfolgreichsten Knabenchören der Welt, die für ihre Offenheit und Präzision bekannt sind. Die Petits Chanteurs leben in einem Internat im burgundischen Autun und nehmen an einem Musik-Studiengang mit angepassten Stundenplänen teil.

Das Programm beleuchtet die Mission der Petits Chanteurs à la Croix de Bois als Botschafter Frankreichs und des Friedens. Der Chor singt Klassiker der Kirchenmusik wie Schuberts Ave Maria, Victorias O Magnum Mysterium oder Faurés Cantique de Jean-Racine, aber auch aktuelle und zeitgenössische Werke wie die Hymne an die Liebe oder Emmenez-moi au bout de la terre (Nehmt mich mit ans Ende der Welt).

Eine Familienaufführung, die für alle zugänglich ist.

Eintrittskarten können im Office de Tourisme in Bar-le-Duc, im Bureau d’Information Touristique in Ligny-en-Barrois, online oder unter 06.03.19.20.18 erworben werden. Kartenverkauf vor Ort im Rahmen der verfügbaren Plätze.

