CONCERT EXCEPTIONNEL DE LA BATTERIE-FANFARE DES GARDIENS DE LA PAIX DE PARIS Rue de l’église Morley, 8 octobre 2023, Morley.

Morley,Meuse

Chers publics, chers mélomanes et curieux, à vos agendas ! La Fanfare de Montiers invite la Batterie-Fanfare de la Musique des Gardiens de la Paix de Paris et l’organiste alsacienne Estelle Gesthoffert pour un concert exceptionnel et inédit pour notre territoire rural meusien, en l’église saints-Pierre-et-Paul de Morley !

Ce concert sera sous « le haut patronage du Préfet de Police de Paris ».

Une partie de la somme correspondant à l’achat des places sera directement versée reversée à l’association de Soutien aux policiers blessés et aux familles des Victimes du Devoir Police-Action Solidaire.

Pourquoi le choix de l’ensemble de cuivres ?

Dans l’espoir de voir s’ouvrir une classe de cuivres au sein de l’école intercommunale de musique de la Codecom Portes de Meuse, le directeur musical de la Fanfare de Montiers, dès novembre 2021, prend contact grâce à Madame Trimbach, préfète de la Meuse de 2020 à 2023, avec Gildas Harnois, chef de la Musique de Gardiens de la Paix de Paris. Comme il n’y avait pas assez de place pour la Musique Principale (121 musiciens professionnels, tous lauréats de prix de conservatoires à rayonnement régional ou national), l’option a été la Batterie-Fanfare.

Billetterie à l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc, au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois, en ligne ou au 06.03.19.20.18 ou 03.29.75.99.74. Tout public

Dimanche 2023-10-08 15:00:00 fin : 2023-10-08 16:30:00. 20 EUR.

Rue de l’église Église saints-Pierre-et-Paul

Morley 55290 Meuse Grand Est



Dear audiences, music lovers and the curious, mark your calendars! The Fanfare de Montiers invites the Batterie-Fanfare de la Musique des Gardiens de la Paix de Paris and the Alsatian organist Estelle Gesthoffert for an exceptional concert, unprecedented for our rural Meuse region, in the church of saints-Pierre-et-Paul in Morley!

The concert will be under the « high patronage of the Prefect of Police of Paris ».

Part of the ticket price will be donated directly to the association Soutien aux policiers blessés et aux familles des Victimes du Devoir Police-Action Solidaire.

Why the brass ensemble?

In the hope of opening a brass class at the Codecom Portes de Meuse intercommunal music school, the musical director of the Fanfare de Montiers contacted Gildas Harnois, conductor of the Musique de Gardiens de la Paix de Paris, in November 2021, thanks to Madame Trimbach, Prefect of the Meuse from 2020 to 2023. As there was not enough room for the Main Band (121 professional musicians, all prize-winners at regional or national conservatoires), the option was the Batterie-Fanfare.

Tickets available at the Tourist Office in Bar-le-Duc, at the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois, online or by calling 06.03.19.20.18 or 03.29.75.99.74

Querido público, queridos melómanos y curiosos, ¡marquen sus calendarios! La Fanfarria de Montiers invita a la Batterie-Fanfare de la Musique des Gardiens de la Paix de París y a la organista alsaciana Estelle Gesthoffert a ofrecer un concierto excepcional, inédito en nuestra región rural del Mosa, en la iglesia de los Santos Pedro y Pablo de Morley

El concierto se celebrará bajo el patrocinio del Prefecto de Policía de París.

Una parte del precio de las entradas se destinará directamente a la asociación Soutien aux policiers blessés et aux familles des Victimes du Devoir Police-Action Solidaire.

¿Por qué el conjunto de metales?

Con la esperanza de abrir una clase de metales en la escuela de música intermunicipal Codecom Portes de Meuse, el director musical de la Fanfare de Montiers se puso en contacto con Gildas Harnois, director de la Musique de Gardiens de la Paix de París, en noviembre de 2021, gracias a Madame Trimbach, Prefecta del Mosa de 2020 a 2023. Como no había espacio suficiente para la Banda Principal (121 músicos profesionales, todos premiados en conservatorios regionales o nacionales), la opción era la Batterie-Fanfare.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo de Bar-le-Duc, la Oficina de Turismo de Ligny-en-Barrois, en línea o llamando a los teléfonos 06.03.19.20.18 o 03.29.75.99.74

Liebes Publikum, liebe Musikliebhaber und Neugierige, machen Sie sich auf den Weg! Die Fanfare de Montiers lädt die Batterie-Fanfare der Musique des Gardiens de la Paix de Paris und die elsässische Organistin Estelle Gesthoffert zu einem außergewöhnlichen Konzert in die Kirche Saints-Pierre-et-Paul in Morley ein, das es in dieser Form in unserem ländlichen Gebiet des Departements Meus noch nie gegeben hat!

Das Konzert steht unter der Schirmherrschaft des Polizeipräfekten von Paris.

Ein Teil des Eintrittspreises wird direkt an die Vereinigung zur Unterstützung verletzter Polizisten und der Familien der Opfer der Pflicht der Polizei – Solidarische Aktion gespendet.

Warum wurde das Blechbläserensemble gewählt?

In der Hoffnung, dass an der interkommunalen Musikschule der Codecom Portes de Meuse eine Blechbläserklasse eingerichtet wird, nahm der musikalische Leiter der Fanfare de Montiers ab November 2021 dank Frau Trimbach, die von 2020 bis 2023 Präfektin des Departements Meuse war, Kontakt zu Gildas Harnois, dem Leiter der Pariser Musikkapelle der Gardiens de la Paix, auf. Da es nicht genug Platz für die Hauptmusik (121 Berufsmusiker, alle Preisträger von Konservatorien mit regionaler oder nationaler Ausstrahlung) gab, wurde die Option Batterie-Fanfare gewählt.

Eintrittskarten können im Office de Tourisme in Bar-le-Duc, im Bureau d’Information Touristique in Ligny-en-Barrois, online oder unter 06.03.19.20.18 oder 03.29.75.99.74 erworben werden

