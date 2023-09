CONCERT ‘LES DAMES DE CHOEUR’ rue de l’Eglise Moriville, 22 octobre 2023, Moriville.

Moriville,Vosges

Concert de chant choral accompagné de musique. Les Dames de Choeur d’Epinal vous interpréteront des chants religieux et profane du XVIème au XXIème siècle dans un répertoire varié accompagné de l’ensemble LEDERLIN (trio instrumental).. Tout public

Dimanche 2023-10-22 17:00:00 fin : 2023-10-22 18:30:00. 0 EUR.

rue de l’Eglise

Moriville 88330 Vosges Grand Est



Concert of choral singing accompanied by music. Les Dames de Choeur d’Epinal will perform a varied repertoire of religious and secular songs from the 16th to the 21st centuries, accompanied by the LEDERLIN ensemble (instrumental trio).

Concierto de canto coral acompañado de música. Las Dames de Choeur d’Epinal interpretarán un repertorio variado de canciones religiosas y profanas de los siglos XVI al XXI, acompañadas por el conjunto LEDERLIN (trío instrumental).

Chorkonzert mit musikalischer Begleitung. Die Chordamen aus Epinal werden Ihnen religiöse und weltliche Lieder vom 16. bis 21. Jahrhundert in einem abwechslungsreichen Repertoire vortragen, begleitet vom Ensemble LEDERLIN (Instrumentaltrio).

