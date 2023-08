FESTIVAL HUMOUR ET JAZZ Rue de l’église Montreux, 25 août 2023, Montreux.

Montreux,Meurthe-et-Moselle

La 7ème édition du festival de l’Humour et du Jazz de Montreux aura lieu les 25 et 26 août 2022, à Montreux entre Badonviller et Blâmont, pas en Suisse !

Informations et billetterie en ligne sur : www.festival-montreux.fr

Tarifs: 20€ le vendredi, 25€ le samedi, 40€ les deux jours

Petite restauration sur place. Tout public

Vendredi 2023-08-25 19:00:00 fin : 2023-08-27 . .

The 7th edition of the Montreux Humour and Jazz Festival will take place on August 25 and 26, 2022, in Montreux between Badonviller and Blâmont, not in Switzerland!

Information and online ticketing: www.festival-montreux.fr

Prices: 20? on Friday, 25? on Saturday, 40? for both days

Snacks and snacks on site

La 7ª edición del Festival de Humor y Jazz de Montreux tendrá lugar los días 25 y 26 de agosto de 2022, en Montreux, entre Badonviller y Blâmont, ¡no en Suiza!

Información y venta de entradas en línea: www.festival-montreux.fr

Precios: 20? el viernes, 25? el sábado, 40? para los dos días

Aperitivos y tentempiés in situ

Ausgabe des Humor- und Jazzfestivals von Montreux wird am 25. und 26. August 2022 in Montreux zwischen Badonviller und Blâmont stattfinden, nicht in der Schweiz!

Informationen und Online-Kartenverkauf unter: www.festival-montreux.fr

Preise: 20? am Freitag, 25? am Samstag, 40? für beide Tage

Kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-08-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS