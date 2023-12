Conférence « Vitraux Art Déco » et visite guidée à 15h à Mont-Notre-Dame Rue de l’Église Mont-Notre-Dame, 13 avril 2024, Mont-Notre-Dame.

Mont-Notre-Dame Aisne

Conférence et visite à l’église de Mont-Notre-Dame.

Conférence « Vitraux Art Déco » par Monsieur Laurent Antoine Lemog, le samedi 13 avril à 16h30 et visite guidée à 15h.

Venez visiter l’église art déco de Mont Notre Dame : le plus grand chantier de la reconstruction de la grande guerre en Picardie,

émerveillez-vous devant ses vitraux, son architecture remplie de références au passé et à l’histoire.

Rue de l’Église

Mont-Notre-Dame 02220 Aisne Hauts-de-France



