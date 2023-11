BEAUJOLAIS NOUVEAU 2023 RUE DE L’EGLISE Moineville Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Moineville BEAUJOLAIS NOUVEAU 2023 RUE DE L’EGLISE Moineville, 18 novembre 2023, Moineville. Moineville,Meurthe-et-Moselle Repas : plateau charcuterie / salade / fromage / dessert

Réservation obligatoire par SMS avant le 14/11/2023. Tout public

Samedi 2023-11-18 18:30:00 fin : 2023-11-18 . 15 EUR.

RUE DE L’EGLISE

Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Meal: charcuterie platter / salad / cheese / dessert

Reservations required by SMS before 14/11/2023 Comida: tabla de embutidos / ensalada / queso / postre

Debe reservarse por SMS antes del 14/11/2023 Mahlzeit: Wurstplatte / Salat / Käse / Dessert

Obligatorische Reservierung per SMS vor dem 14/11/2023 Mise à jour le 2023-10-30 par MILTOL Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Moineville Autres Lieu RUE DE L'EGLISE Adresse RUE DE L'EGLISE Ville Moineville Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville RUE DE L'EGLISE Moineville latitude longitude 49.20472591065;5.94349600342714

RUE DE L'EGLISE Moineville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moineville/