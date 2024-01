Visite commentée de l’exposition « Mon trousseau de mariage » Rue de l’Église Martainville-Épreville, dimanche 14 janvier 2024.

Martainville-Épreville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14 16:00:00

Au XIXe siècle, le trousseau de mariage est en usage dans toutes les classes sociales et sa qualité reflète alors le statut de la future épouse. Confectionné par la jeune fille qui a été formée aux travaux d’aiguilles dès son plus jeune âge, le trousseau présente le linge de maison, le linge de corps et le menu linge tels que bonnets, coiffes et mouchoirs de cou. L’artiste Elsa Duault propose son regard contemporain sur cet héritage matrimonial par le biais d’entretiens réalisés avec des femmes normandes, et de sculptures créées à partir des draps brodés de mariage.

Rue de l’Église

Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin