Exposition « Mon trousseau de mariage » au Château de Martainville

Martainville-Épreville,Seine-Maritime

Au XIXe siècle, le trousseau de mariage est en usage dans toutes les classes sociales et sa qualité reflète alors le statut de la future épouse.

Confectionné par la jeune fille qui a été formée aux travaux d’aiguilles dès son plus jeune âge, le trousseau présente le linge de maison, le linge de corps et le menu linge tels que bonnets, coiffes et mouchoirs de cou.

L’artiste Elsa Duault propose son regard contemporain sur cet héritage matrimonial par le biais d’entretiens réalisés avec des femmes normandes, et de sculptures créées à partir des draps brodés de mariage..

Rue de l’Église

76116 Seine-Maritime Normandie



In the 19th century, the wedding trousseau was used by all social classes, and its quality reflected the status of the bride-to-be.

Made by the young girl who had been trained in needlework from an early age, the trousseau included household linen, body linen and small items such as bonnets, headdresses and neckerchiefs.

Artist Elsa Duault offers her contemporary take on this matrimonial heritage through interviews with Norman women, and sculptures created from embroidered wedding linens.

En el siglo XIX, el ajuar nupcial era utilizado por todas las clases sociales, y su calidad reflejaba el estatus de la futura esposa.

Confeccionado por la joven, que había recibido formación en labores de aguja desde temprana edad, el ajuar incluía ropa de casa, ropa de cuerpo y pequeños artículos como bonetes, tocados y pañuelos para el cuello.

La artista Elsa Duault ofrece su visión contemporánea de esta herencia matrimonial a través de entrevistas con mujeres normandas y esculturas creadas a partir de linos de novia bordados.

Jahrhundert war die Aussteuer in allen sozialen Schichten üblich und ihre Qualität spiegelte damals den Status der zukünftigen Braut wider.

Die Aussteuer wird von der jungen Frau, die von klein auf in Handarbeit ausgebildet wurde, zusammengestellt.

Die Künstlerin Elsa Duault bietet einen zeitgenössischen Blick auf dieses eheliche Erbe, indem sie Interviews mit Frauen aus der Normandie führt und Skulpturen aus bestickten Hochzeitstüchern herstellt.

