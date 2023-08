Journée de la pomme au Château de Martainville Rue de l’Église Martainville-Épreville, 24 septembre 2023, Martainville-Épreville.

Martainville-Épreville,Seine-Maritime

Animations autour de la pomme : dans le verger du Château de Martainville, venez découvrir l’univers de la pomme sous toutes ses formes en Normandie.

Au programme, des ateliers de pomologie, de presse de pommes, de taille de pommiers, de nombreux ateliers ludiques pour les enfants, promenades en calèche, jeux en bois, vente de produits cidricoles, visite du rucher.

A 16h : visite guidée du parc avec le jardinier du château.

Gratuit.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Rue de l’Église

Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie



Apple-related activities: in the orchard of the Château de Martainville, come and discover the world of apples in all its forms in Normandy.

On the program: pomology workshops, apple pressing, apple pruning, numerous fun workshops for children, horse-drawn carriage rides, wooden games, sale of cider products, visit to the apiary.

4pm: guided tour of the park with the château gardener.

Free

Actividades relacionadas con las manzanas: en el huerto del castillo de Martainville, venga a descubrir el mundo de las manzanas en todas sus formas en Normandía.

En el programa: talleres de pomología, prensado de manzanas, poda de manzanas, numerosos talleres lúdicos para niños, paseos en coche de caballos, juegos de madera, venta de productos a base de sidra, visita al colmenar.

A las 16:00 h: visita guiada del recinto con el jardinero del castillo.

Gratis

Animationen rund um den Apfel: Im Obstgarten des Schlosses von Martainville können Sie die Welt des Apfels in all seinen Formen in der Normandie entdecken.

Auf dem Programm stehen Workshops zur Pomologie, zur Apfelpresse, zum Beschneiden von Apfelbäumen, zahlreiche spielerische Workshops für Kinder, Kutschfahrten, Holzspiele, Verkauf von Apfelweinprodukten, Besuch des Bienenhauses.

Um 16 Uhr: Führung durch den Park mit dem Schlossgärtner.

Kostenlos

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche