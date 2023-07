Visite de Lutter rue de l’église Lutter, 17 juillet 2023, Lutter.

Lutter,Haut-Rhin

Découverte du patrimoine du village et de ses maisons de pierre des XVIe et XVIIe siècles. Visite également de l’ancienne scierie..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

rue de l’église

Lutter 68480 Haut-Rhin Grand Est



Discovery of the village’s heritage and its 16th and 17th century stone houses. Visit also the old sawmill.

Descubra el patrimonio del pueblo y sus casas de piedra de los siglos XVI y XVII. También puede visitar el antiguo aserradero.

Entdecken Sie das Kulturerbe des Dorfes und seine Steinhäuser aus dem 16. und 17. Besuchen Sie auch das alte Sägewerk.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de tourisme du Sundgau