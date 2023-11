CONCERT DE NOÊL Rue de l’Église Longages, 9 décembre 2023, Longages.

Longages,Haute-Garonne

L’association « Les amis de Longages – Sauvegarde du Patrimoine » vous convie le samedi 9 décembre à l’église Saint-André à Longages pour le concert de Noël à partir de 16h.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 1 EUR.

Rue de l’Église

Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie



The association « Les amis de Longages – Sauvegarde du Patrimoine » invites you to a Christmas concert on Saturday December 9 at the church of Saint-André in Longages, starting at 4pm

La asociación « Les amis de Longages – Sauvegarde du Patrimoine » le invita a un concierto de Navidad el sábado 9 de diciembre en la iglesia de Saint-André de Longages, a partir de las 16.00 horas

Der Verein « Les amis de Longages – Sauvegarde du Patrimoine » lädt Sie am Samstag, den 9. Dezember, zum Weihnachtskonzert ab 16 Uhr in die Kirche Saint-André in Longages ein

