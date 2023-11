LA ROUTE DES CRÈCHES À L’HÔPITAL Rue de l’Église L’Hôpital, 17 décembre 2023, L'Hôpital.

L’Hôpital,Moselle

Le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Nicolas du Centre, en collaboration avec les Services Techniques de la commune, s’occupe de la mise en place de la crèche (7m de long sur 3m de large) et y apporte chaque année des embellissements. L’église, construite de 1761 à 1765 sur le site d’un ancien hôpital et d’un ermitage, de style néogothique, dédiée à Saint-Nicolas de Myre est la plus ancienne de la commune. Le chœur (4 grandes fresques réalisées par Robert Maillard en 1951), les vitraux médians du chœur et les vitraux des deux sacristies datant de 1882, ont échappé aux bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. Les autres vitraux datent de 1949. L’église Saint-Nicolas du Centre contribue à l’enrichissement du patrimoine local tout comme sa crèche à l’approche de Noël.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 09:00:00 fin : 2024-01-07 11:30:00. 0 EUR.

Rue de l’Église Église Saint-Nicolas

L’Hôpital 57490 Moselle Grand Est



