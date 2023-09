Exposition artisanat d’Art Rue de l’église Lencouacq, 8 octobre 2023, Lencouacq.

Lencouacq,Landes

Le temps d’une journée l’artisanat d’Art est mis à l’honneur ! Vous pourrez découvrir vannerie, vitrail, céramique grès et terre cuite, raku, photographie urbex, dessin, sculpture, meubles en carton, peinture, créations textiles, …

Vous pourrez même vous restaurez grâce aux foodtrucks présents..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Rue de l’église Salle des Fêtes

Lencouacq 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



For one day, arts and crafts are in the spotlight! You can discover basketry, stained glass, stoneware and terracotta ceramics, raku, urbex photography, drawing, sculpture, cardboard furniture, painting, textile creations, …

You’ll even be able to grab a bite to eat thanks to the foodtrucks on hand.

Durante un día, la artesanía será el centro de atención Podrá descubrir cestería, vidrieras, cerámica de gres y terracota, rakú, fotografía urbex, dibujo, escultura, muebles de cartón, pintura, creaciones textiles, etc.

También podrá comer algo en los foodtrucks.

Einen Tag lang steht das Kunsthandwerk im Mittelpunkt! Sie können Korbflechterei, Glasmalerei, Keramik aus Steingut und Terrakotta, Raku, Urbex-Fotografie, Zeichnen, Skulpturen, Möbel aus Pappe, Malerei, Textilkreationen, … entdecken.

Auch für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt, denn es gibt Foodtrucks.

Mise à jour le 2023-09-02 par OT Landes d’Armagnac