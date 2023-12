Conférence du rire: « L’art de se faire comprendre… ou pas » Rue de l’Église Le Crotoy Catégories d’Évènement: Le Crotoy

Somme Conférence du rire: « L’art de se faire comprendre… ou pas » Rue de l’Église Le Crotoy, 27 janvier 2024, Le Crotoy. Le Crotoy Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27 16:00:00 . Conférence animée par l’écrivain, scénariste Alain Streck. Lapsus, coquilles de presse, perles en tous genres, mots et phrases à sens multiples, malentendus… Se faire comprendre des autres est tout un art.

Un art que cette conférence pour rire se propose d’explorer durant un peu moins d’une heure, en s’appuyant sur de nombreux exemples pris dans des ouvrages, des pièces de théâtre, des articles de presse, des supports de communication. Elle se termine sur un constat : l’important n’est pas ce que l’on dit, mais ce que les autres comprennent.

Salle Toulouse-Lautrec.

5 euros, gratuit pour les moins de 16 ans. Recette au profit de l’association de préservation des deux églises. 5 .

Rue de l’Église

Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – TERRES ET MERVEILLES Détails Catégories d’Évènement: Le Crotoy, Somme Autres Code postal 80550 Lieu Rue de l'Église Adresse Rue de l'Église Ville Le Crotoy Departement Somme Lieu Ville Rue de l'Église Le Crotoy Latitude 50.21495 Longitude 1.62452 latitude longitude 50.21495;1.62452

Rue de l'Église Le Crotoy Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-crotoy/