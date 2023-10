concert de Cantarédia Rue de l’Église Le Chalard, 19 novembre 2023, Le Chalard.

Le Chalard,Haute-Vienne

Concert de Cantarédia, choeur de femmes de Saint-Yrieix : 15 femmes chantent du classique, du sacré mais aussi des fables de la Fontaine et des chants contemporains. Chants en français, en latin, en anglais, en italien, en coréen…église du Chalard à 17h, participation libre..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 19:00:00. EUR.

Rue de l’Église

Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concert by Cantarédia, a women’s choir from Saint-Yrieix: 15 women sing classical and sacred music, as well as fables by La Fontaine and contemporary songs. Songs in French, Latin, English, Italian, Korean…église du Chalard at 5pm, free admission.

Concierto de Cantarédia, coro femenino de Saint-Yrieix: 15 mujeres cantan música clásica y sacra, así como fábulas de La Fontaine y canciones contemporáneas. Canciones en francés, latín, inglés, italiano, coreano… Iglesia de Le Chalard a las 17:00 h, entrada gratuita.

Konzert von Cantarédia, dem Frauenchor aus Saint-Yrieix: 15 Frauen singen klassische und geistliche Lieder, aber auch Fabeln von La Fontaine und zeitgenössische Lieder. Gesänge auf Französisch, Lateinisch, Englisch, Italienisch, Koreanisch…Kirche von Le Chalard um 17 Uhr, Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Pays de Saint-Yrieix