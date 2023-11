Pêche au bouchon Rue de l’église Latresne, 31 octobre 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Découvrez la pêche au bouchon pendant les vacances de la Toussaint grâce à la fédération de pêche..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 12:00:00. EUR.

Rue de l’église Étang des Sources

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover cork fishing during the All Saints’ Day vacations thanks to the fishing federation.

Descubra la pesca del corcho durante la festividad de Todos los Santos gracias a la federación de pesca.

Entdecken Sie während der Allerheiligenferien dank des Fischereiverbands das Angeln mit Stöpseln.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT de l’Entre-deux-Mers