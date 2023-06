Exposition photos, appareils anciens et peintures à Lacépède Rue de l’Église Lacépède, 23 juin 2023, Lacépède.

Lacépède,Lot-et-Garonne

« Du pinceau à l’objectif », voilà le nom évocateur de l’exposition qui se tiendra pour 10 jours à la Maison du Pays, à Lacépède. Venez découvrir l’art de la photographie et l’histoire de son évolution aux travers de photos artistiques pleines de sensibilté et d’émotion.

Ouvert tous les après-midi. Entrée gratuite.

2023-06-23 à ; fin : 2023-07-02 19:00:00. .

Rue de l’Église

Lacépède 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



du pinceau à l’objectif » (« From brush to lens ») is the evocative name of the 10-day exhibition at the Maison du Pays in Lacépède. Come and discover the art of photography and the history of its evolution through artistic photos full of sensitivity and emotion.

Open every afternoon. Free admission

« Del pincel al objetivo » es el evocador nombre de la exposición de 10 días en la Maison du Pays de Lacépède. Venga a descubrir el arte de la fotografía y la historia de su desarrollo a través de fotos artísticas llenas de sensibilidad y emoción.

Abierta todas las tardes. Entrada gratuita

« Vom Pinsel zum Objektiv », so lautet der vielsagende Name der Ausstellung, die 10 Tage lang im Maison du Pays in Lacépède zu sehen ist. Entdecken Sie die Kunst der Fotografie und die Geschichte ihrer Entwicklung anhand von künstlerischen Fotos voller Sensibilität und Emotionen.

Jeden Nachmittag geöffnet. Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-06-08 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas