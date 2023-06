LES SAINTS AUXILIAIRES À HOMBOURG-HAUT rue de l’Eglise Hombourg-Haut, 28 juin 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Accompagnés d’un guide de l’Office de tourisme, cette visite se concentrera sur les statues qui jalonnent le parcours du Vieux-Hombourg. Vous découvrirez tout de ces objets d’art, de leur redécouverte et des personnages qu’ils représentent. Visite gratuite. Sur réservation auprès de l’Office de tourisme.. Adultes

Dimanche à 16:30:00 ; fin : . EUR.

rue de l’Eglise rue de l’église

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Accompanied by a guide from the Tourist Office, this tour will focus on the statues that line the streets of Old-Hombourg. Learn all about these works of art, their rediscovery and the characters they represent. Free tour. Reservations required at the Tourist Office.

Acompañado por un guía de la Oficina de Turismo, este recorrido se centrará en las estatuas que jalonan la ruta por el Viejo-Homburgo. Aprenderá todo sobre estas obras de arte, cómo fueron redescubiertas y los personajes que representan. Visita gratuita. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

In Begleitung eines Fremdenführers des Fremdenverkehrsamtes konzentriert sich dieser Rundgang auf die Statuen, die den Weg durch die Altstadt von Homburg säumen. Sie erfahren alles über diese Kunstobjekte, ihre Wiederentdeckung und die Personen, die sie darstellen. Die Besichtigung ist kostenlos. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-12 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH