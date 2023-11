Marché de Noël rue de l’Église Hirsingue, 9 décembre 2023, Hirsingue.

Hirsingue,Haut-Rhin

Hirsingue vous invite à découvrir son marché de Noël et venir à la rencontre des nombreux exposants..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:00:00. EUR.

rue de l’Église

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est



Hirsingue invites you to discover its Christmas market and to come and meet the numerous exhibitors.

Hirsingue le invita a descubrir su mercado navideño y a conocer a los numerosos expositores.

Hirsingue lädt Sie ein, seinen Weihnachtsmarkt zu entdecken und den zahlreichen Ausstellern zu begegnen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme du Sundgau