Cuisinons les restes – Tout public dès 4 ans rue de l’Église Hirsingue, 19 novembre 2023, Hirsingue.

Hirsingue,Haut-Rhin

Atelier gourmand et convivial qui permettra d’échanger les trouvailles de chacun pour limiter le gaspillage alimentaire. Réservation auprès de la CCS : 03 89 08 36 20.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 13:00:00. EUR.

rue de l’Église

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est



A convivial gourmet workshop to share ideas on how to reduce food waste. To book, contact the CCS: 03 89 08 36 20

Un taller amistoso y gastronómico para compartir ideas sobre cómo reducir el desperdicio de alimentos. Reservas en la CCS: 03 89 08 36 20

Ein geselliger Gourmet-Workshop, bei dem man sich über die Funde jedes Einzelnen austauschen kann, um die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Reservierung bei der CCS: 03 89 08 36 20

