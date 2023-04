Concert de printemps rue de l’Église Hirsingue Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Hirsingue

Concert de printemps rue de l’Église, 23 avril 2023, Hirsingue. sous la direction de Jérôme Enderlin.

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . 0 EUR.

rue de l’Église

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est



under the direction of Jérôme Enderlin bajo la dirección de Jérôme Enderlin unter der Leitung von Jérôme Enderlin Mise à jour le 2023-03-20 par Office de tourisme du Sundgau

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Hirsingue Autres Lieu rue de l'Église Adresse rue de l'Église Ville Hirsingue Departement Haut-Rhin Lieu Ville rue de l'Église Hirsingue

rue de l'Église Hirsingue Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hirsingue/

Concert de printemps rue de l’Église 2023-04-23 was last modified: by Concert de printemps rue de l’Église rue de l'Église 23 avril 2023 rue de l'Église Hirsingue

Hirsingue Haut-Rhin