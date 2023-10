FOIRE D’AUTOMNE Rue de l’Église Ferrals-les-Montagnes, 21 octobre 2023, Ferrals-les-Montagnes.

Ferrals-les-Montagnes,Hérault

Ferrals les Montagnes vous attend nombreux pour sa foire d’automne. Au programme : assietes de producteurs, artisanat, marché paysan .. le tout en musique !.

2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-21 15:00:00. .

Rue de l’Église

Ferrals-les-Montagnes 34210 Hérault Occitanie



Ferrals les Montagnes looks forward to welcoming you to its autumn fair. On the program: producers’ plates, crafts, farmers’ market … all with music!

Ferrals les Montagnes le espera en su feria de otoño. En el programa: platos de productores, artesanía, mercado de agricultores… ¡todo al son de la música!

Ferrals les Montagnes erwartet Sie zahlreich zu seiner Herbstmesse. Auf dem Programm stehen Produzenten, Kunsthandwerk, Bauernmarkt … und das alles mit Musik!

