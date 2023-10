Concert du 30ème anniversaire de l’ensemble vocal Arpège rue de l’Église Feldbach, 29 octobre 2023, Feldbach.

Feldbach,Haut-Rhin

Concert du 30ème anniversaire, sous la direction de Nikos IBARRA MANTE. Venez nombreux!.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . 0 EUR.

rue de l’Église

Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est



30th anniversary concert, conducted by Nikos IBARRA MANTE. Come one, come all!

Concierto del 30 aniversario, dirigido por Nikos IBARRA MANTE. ¡Vengan todos!

Jubiläumskonzert unter der Leitung von Nikos IBARRA MANTE. Kommen Sie zahlreich!

