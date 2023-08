Journée européenne du patrimoine : visite guidée d’une église romane rue de l’Église Feldbach, 17 septembre 2023, Feldbach.

Feldbach,Haut-Rhin

Visite guidée de l’Église St Jacques du XIIème siècle, exposition, concert, marché artisanal, petite restauration…

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . 0 EUR.

rue de l’Église

Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est



Guided tour of the 12th-century Church of St James, exhibition, concert, craft market, snack bar…

Visita guiada a la iglesia jacobea del siglo XII, exposición, concierto, mercado artesanal, merendero…

Geführte Besichtigung der Kirche St Jacques aus dem 12. Jahrhundert, Ausstellung, Konzert, Kunsthandwerksmarkt, kleine Snacks…

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme du Sundgau