LA ROUTE DES CRÈCHES À DESTRY Rue de l’église Destry, 10 décembre 2023, Destry.

Destry,Moselle

La crèche est composée de santons du 20ème siècle, qui mesurent en moyenne 50 à 60 cm de hauteur. Une vingtaine de santons sont présentés dans leur version d’origine et ils ont tous été restaurés récemment. Cette année encore, la crèche sera mise en place par les enfants du village et leurs familles, à l’église de la Nativité la Bienheureuse Vierge Marie. Elle est chaque année revisitée et complétée autour d’un thème décidé en commun. Cette année, « c’est le pompon » avec les décorations faites par les « enfants de Destry ».. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 16:00:00. 0 EUR.

Rue de l’église Église

Destry 57340 Moselle Grand Est



The crib is made up of 20th-century santons, averaging 50-60 cm in height. Some twenty santons are presented in their original versions, and all have been recently restored. Once again this year, the crib will be set up by village children and their families in the Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Each year, the nativity scene is revisited and completed around a jointly-decided theme. This year, it?s « the pompom » with decorations made by the « children of Destry ».

La cuna se compone de santones del siglo XX, con una altura media de 50 a 60 cm. Una veintena de santones se presentan en su versión original, y todos han sido restaurados recientemente. Un año más, el belén será montado por los niños del pueblo y sus familias en la Iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen María. Cada año, el belén se revisa y se completa en torno a un tema decidido en común. Este año, el tema es « el pompón », con decoraciones realizadas por los « niños de Destry ».

Die Krippe besteht aus Santons aus dem 20. Jahrhundert, die im Durchschnitt 50 bis 60 cm hoch sind. Etwa zwanzig Santons werden in ihrer ursprünglichen Version präsentiert und sie wurden alle kürzlich restauriert. Auch in diesem Jahr wird die Krippe von den Kindern des Dorfes und ihren Familien in der Kirche der Geburt der Seligen Jungfrau Maria aufgestellt. Sie wird jedes Jahr unter einem gemeinsam beschlossenen Thema neu gestaltet und ergänzt. Dieses Jahr ist es « der Bommel » mit den Dekorationen, die von den « Kindern von Destry » angefertigt wurden.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE