Fête de Noël à Vire Normandie Rue de l’Église de Neuville Vire Normandie, 27 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 13:30:00

fin : 2023-12-27 17:30:00

La MJC propose son événement « fête de noël », une grande journée d’animation et d’activités : Décoration sur biscuits, lecture de contes, activités manuelles, studio photos, goûter offert, sur le site de Neuville, pour tous publics..

Rue de l’Église de Neuville

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



