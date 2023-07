CONCERT DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE FÉNÉTRANGE rue de l’Eglise – Collégiale Saint Rémi Fénétrange, 16 septembre 2023, Fénétrange.

Fénétrange,Moselle

Les Paladins, le Chœur d’adolescents de la Maîtrise de l’Opéra du Rhin, Amel Brahim-Djelloul, soprano et Séraphine Cotrez, mezzo-soprano vous enchanteront sur des airs de A. Vivaldi : Concerto (en cours de programmation), In Turbato Mare Irato (Motet pour soprano) et G. Pergolèse : « Sabat Mater ». Payant. Pour réserver, un bulletin à imprimer est disponible sur le site internet du festival.

Le concert sera suivi d’un repas bio réalisé par la société Du Panier aux Couverts. Réservation obligatoire au festival Prix : disponible prochainement. Tout public

Samedi 2023-09-16 18:00:00 fin : 2023-09-16 20:00:00. 38 EUR.

rue de l’Eglise – Collégiale Saint Rémi

Fénétrange 57930 Moselle Grand Est



Les Paladins, the Ch?ur d’adolescents de la Maîtrise de l’Opéra du Rhin, Amel Brahim-Djelloul, soprano and Séraphine Cotrez, mezzo-soprano will enchant you with arias by A. Vivaldi: Concerto (in progress), In Turbato Mare Irato (Motet for soprano) and G. Pergolesi: « Sabat Mater ». Charge. For reservations, a printable form is available on the festival website.

The concert will be followed by an organic meal prepared by Du Panier aux Couverts. Reservations required at the festival Price: available soon

Les Paladins, la Ch?ur d’adolescents de la Maîtrise de l’Opéra du Rhin, Amel Brahim-Djelloul, soprano, y Séraphine Cotrez, mezzosoprano, le encantarán con arias de A. Vivaldi: Concierto (actualmente en programación), In Turbato Mare Irato (Motete para soprano) y G. Pergolesi: « Sabat Mater ». Precio de la entrada. En el sitio web del festival encontrará un formulario de reserva imprimible.

El concierto irá seguido de una comida ecológica preparada por Du Panier aux Couverts. Reserva obligatoria en el festival Precio: disponible próximamente

Les Paladins, der Ch?ur d’adolescents de la Maîtrise de l’Opéra du Rhin, Amel Brahim-Djelloul, Sopran und Séraphine Cotrez, Mezzosopran verzaubern Sie mit Melodien von A. Vivaldi: Concerto (im Programm), In Turbato Mare Irato (Motette für Sopran) und G. Pergolesi: Sabat Mater. Kostenpflichtig. Für Reservierungen steht auf der Website des Festivals ein Formular zum Ausdrucken zur Verfügung.

Im Anschluss an das Konzert gibt es ein Bio-Essen, das von der Firma Du Panier aux Couverts zubereitet wird. Reservierung beim Festival erforderlich Preis: in Kürze verfügbar

