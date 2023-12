Concert de noël Rue de l’Église Champigny en Rochereau, 15 décembre 2023, Champigny en Rochereau.

Champigny en Rochereau Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 20:00:00

fin : 2023-12-15

Concert de Noël le Vendredi 15 décembre à 20h à l’Eglise de Champigny en Rochereau organisée par l’association CamparaVoix avec Akapela et Chante la Boivre sous la direction d’Elise GRIFFITS. Entrée 5€.

Concert de Noël le Vendredi 15 décembre à 20h à l’Eglise de Champigny en Rochereau organisée par l’association CamparaVoix avec Akapela et Chante la Boivre sous la direction d’Elise GRIFFITS. Entrée 5€

Concert de Noël le Vendredi 15 décembre à 20h à l’Eglise de Champigny en Rochereau organisée par l’association CamparaVoix avec Akapela et Chante la Boivre sous la direction d’Elise GRIFFITS. Entrée 5€

EUR.

Rue de l’Église

Champigny en Rochereau 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-09 par Office de Tourisme du Haut-Poitou