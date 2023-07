Le petit marché rue de l’église Chamberet, 2 juillet 2023, Chamberet.

Chamberet,Corrèze

Le petit marché de Chamberet réunit plusieurs producteurs rue de l’église et sous la halle..

2023-07-02 fin : 2023-07-02 12:00:00. .

rue de l’église

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Chamberet’s small market brings together a number of producers on rue de l’église and under the covered market hall.

El pequeño mercado de Chamberet reúne a varios productores en la rue de l’église y bajo el mercado cubierto.

Auf dem kleinen Markt in Chamberet treffen sich mehrere Erzeuger in der Rue de l’Eglise und unter der Markthalle.

Mise à jour le 2023-06-24 par Corrèze Tourisme