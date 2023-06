Stages été enfants ados Rue de l’église Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne Stages été enfants ados Rue de l’église Castelnau-d’Estrétefonds, 10 juillet 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Stages été enfants ados 10 juillet – 31 août Rue de l’église sur inscriptions 10 au 12 juillet Le tour du monde en 3 jours

ENFANTS d’école PRIMAIRE

ARTS PLASTIQUE & EXPRESSION CORPORELLE 3 jours, 3 continents : l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du sud.

3 éléments l’air, la terre , le feu .

3 univers à explorer par le dessin et le mouvement. Un beau voyage en perspective

Restitution en fin de stage.

Stage animé par Nathalie Dejoye, plasticienne

& Mariannick Hourtané : professeur de danse & ME3C 80€ BD 28 au 31 Aout

BD DESSIN manga 8 à 14 ans âge 4 jours pour s’exercer aux bases du dessin, découvrir les outils pour créer des personnages, créer une histoire dessinée, améliorer les bases déjà acquises.

Plusieurs techniques et outils sont abordés selon les envies et besoins de chaque participant.

Restitution sous forme d’expo le dernier jour de stage

Stage animé par Ghyslaine Vaysset Illustratrice

70 € info www.ecoledessens.fr Rue de l’église Rue de l’église 31620 castelnau d’estretefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0620081944 »}] [{« link »: « http://www.ecoledessens.fr »}] http://www.ecoledessens.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T16:30:00+02:00

2023-08-31T09:00:00+02:00 – 2023-08-31T17:00:00+02:00 stage vacances été enfant adolescent arts Détails Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds, Haute-Garonne Autres Lieu Rue de l'église Adresse Rue de l'église 31620 castelnau d'estretefonds Ville Castelnau-d'Estrétefonds Departement Haute-Garonne Age min 6 Age max 14 Lieu Ville Rue de l'église Castelnau-d'Estrétefonds

Rue de l'église Castelnau-d'Estrétefonds Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-d'estretefonds/

Stages été enfants ados Rue de l’église Castelnau-d’Estrétefonds 2023-07-10 was last modified: by Stages été enfants ados Rue de l’église Castelnau-d’Estrétefonds Rue de l'église Castelnau-d'Estrétefonds 10 juillet 2023