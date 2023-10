Concert de l’Avent rue de l’église Carspach, 3 décembre 2023, Carspach.

Carspach,Haut-Rhin

Traditionnel concert de l’Avent de la Musique Municipale de Carspach, avec la participation de la Chorale Ste-Cécile..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

rue de l’église

Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est



Traditional Advent concert by the Musique Municipale de Carspach, with the participation of the Chorale Ste-Cécile.

Tradicional concierto de Adviento a cargo de la Banda Municipal de Carspach, con la participación de la Coral Ste-Cécile.

Traditionelles Adventskonzert der Musique Municipale de Carspach, unter Mitwirkung des Chorale Ste-Cécile.

