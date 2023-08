Festival en Quinte et Sens : de Bach à Bacchus Rue de l’Église Cangey, 3 septembre 2023, Cangey.

Cangey,Indre-et-Loire

Dimanche 3 septembre à 17h à l’église Saint Martin à Cangey

Concert de clôture du festival : Divertimento de Mozart, Trio de Schubert, Octuor de Mendelsohn, Handel, et Enfant de la Nuit..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Rue de l’Église

Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Sunday, September 3, 5pm at Saint Martin’s Church, Cangey

Closing concert of the festival: Divertimento by Mozart, Trio by Schubert, Octet by Mendelsohn, Handel, and Enfant de la Nuit.

Domingo 3 de septiembre a las 17:00 h en la iglesia de Saint Martin de Cangey

Concierto de clausura del festival: Divertimento de Mozart, Trío de Schubert, Octeto de Mendelsohn, Haendel y Enfant de la Nuit.

Sonntag, den 3. September um 17 Uhr in der Kirche Saint Martin in Cangey

Abschlusskonzert des Festivals: Divertimento von Mozart, Trio von Schubert, Oktett von Mendelsohn, Händel und Enfant de la Nuit.

Mise à jour le 2023-08-23 par OFFICE AMBOISE