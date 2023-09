Fête de l’Avent rue de l’Eglise Bouxwiller, 3 décembre 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Bas-Rhin

Participez à la fête de l’Avent organisé par l’UEPAL. Un culte sera donné suivi de la fabrication du calendrier de l’Avent par les enfants..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

rue de l’Eglise

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



Take part in the UEPAL Advent celebration. A service will be held, followed by the making of an Advent calendar by the children.

Participe en la celebración de Adviento organizada por UEPAL. Después de la misa, los niños confeccionarán un calendario de Adviento.

Nehmen Sie an der von der UEPAL organisierten Adventsfeier teil. Es wird einen Gottesdienst geben, gefolgt von der Herstellung des Adventskalenders durch die Kinder.

