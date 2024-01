Soirée dansante avec repas rue de l’Eglise Bornel, samedi 10 février 2024.

Bornel Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:30:00

fin : 2024-02-10

Soirée dansante à Bornel

Menu : apéritif, choucroute, salade et fromage et glace

Animation par Roby et Caroline

Ouverture des portes 19h30

Tarif : 25 euros. Réservations à la Mairie de Bornel

rue de l’Eglise

Bornel 60540 Oise Hauts-de-France



