Spectacle de théâtre de rue Les Barjes à Aubermesnil-aux-Erables Rue de l’Église, 21 mai 2023, Aubermesnil-aux-Érables.

Dès 15h30 dans la Rue de l’église

Durée : 1h

Gratuit et ouvert à tout public dès 5 ans

Scénario :

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins musclé…

Deux « génies » militaires dont la discipline, la force de persuasion et le sang froid sont sans égal.

Leur mission : assurer votre sécurité, créer une zone de confort, de détente, voire finalement de bien-être.

Pas de répit ni de repos dans ce spectacle plein de complicité où la virilité est mise à mal, l’ordre se cache derrière l’humour et l’humour derrière le désordre…

Infos : 06 80 73 76 78 (Samuel) / 02 35 94 85 50 (Mairie).

2023-05-21 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-21 16:30:00. .

Rue de l’Église

Aubermesnil-aux-Érables 76340 Seine-Maritime Normandie



From 3:30 p.m. in the church street

Duration : 1 hour

Free and open to all public from 5 years old

Scenario:

Joe is tall, blond and muscular. Joe is a little less muscular?

Two military « geniuses » whose discipline, strength of persuasion and cold blood are unequalled.

Their mission: to ensure your safety, to create a zone of comfort, relaxation, and even well-being.

There is no rest or respite in this show full of complicity where virility is challenged, order is hidden behind humor and humor behind disorder?

Information : 06 80 73 76 78 (Samuel) / 02 35 94 85 50 (Town Hall)

A partir de las 15.30 horas en la calle de la Iglesia

Duración: 1 hora

Gratuito y abierto al público a partir de 5 años

Escenario :

Joe es alto, rubio y musculoso. Joe es un poco menos musculoso?

Dos « genios » militares cuya disciplina, fuerza de persuasión y sangre fría son inigualables.

Su misión: garantizar su seguridad, crear una zona de confort, relajación y, finalmente, bienestar.

No hay descanso ni respiro en este espectáculo lleno de complicidad donde la virilidad se pone en tela de juicio, el orden se esconde tras el humor y el humor tras el desorden?

Información: 06 80 73 76 78 (Samuel) / 02 35 94 85 50 (Ayuntamiento)

Ab 15:30 Uhr in der Rue de l’église

Dauer: 1 Std

Kostenlos und offen für alle ab 5 Jahren

Drehbuch:

Joe ist groß, blond und muskulös. Joe ist etwas weniger muskulös

Zwei militärische « Genies », die an Disziplin, Überzeugungskraft und Kaltblütigkeit nicht zu überbieten sind.

Ihre Aufgabe ist es, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und eine Zone des Komforts, der Entspannung und schließlich des Wohlbefindens zu schaffen.

In dieser Show voller Komplizenschaft, in der die Männlichkeit in Frage gestellt wird, die Ordnung sich hinter dem Humor versteckt und der Humor hinter der Unordnung, gibt es keine Pause und keine Ruhe

Infos: 06 80 73 76 78 (Samuel) / 02 35 94 85 50 (Rathaus)

Mise à jour le 2023-04-05 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité