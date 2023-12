Concert d’hiver rue de l’église Aspach-Michelbach Catégories d’Évènement: Aspach-Michelbach

Haut-Rhin Concert d’hiver rue de l’église Aspach-Michelbach, 14 janvier 2024, Aspach-Michelbach. Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14 Le Panik Orchestra en partenariat avec la Musique Sainte Cécile de Guewenheim vous invitent à leur concert d’hiver pour patiner d’un univers musical à un autre..

Le Panik Orchestra en partenariat avec la Musique Sainte Cécile de Guewenheim vous invitent à leur concert d’hiver pour patiner d’un univers musical à un autre.

Le Panik Orchestra en partenariat avec la Musique Sainte Cécile de Guewenheim vous invitent à leur concert d’hiver pour patiner d’un univers musical à un autre, du registre Noël espagnol en passant par du Claude Nougaro pour glisser vers l’univers des valses viennoises. EUR.

rue de l’église

Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay Détails Catégories d’Évènement: Aspach-Michelbach, Haut-Rhin Autres Code postal 68700 Lieu rue de l'église Adresse rue de l'église Ville Aspach-Michelbach Departement Haut-Rhin Lieu Ville rue de l'église Aspach-Michelbach Latitude 47.7724631 Longitude 7.1323153 latitude longitude 47.7724631;7.1323153

rue de l'église Aspach-Michelbach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aspach-michelbach/