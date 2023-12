Cet évènement est passé Ouverture de l’Eglise d’Abondant Rue de l’Église Abondant Catégories d’Évènement: Abondant

Début : 2023-12-24 11:00:00

Début : 2023-12-24 11:00:00

fin : 2023-12-24 12:30:00 A l'occasion des fêtes de fin d'années, l'église St Pierre sera ouverte.



A l'occasion des fêtes de fin d'années, l'église St Pierre sera ouverte :

– Samedi 23 décembre de 11h à 12h30

– Dimanche 24 décembre de 11h à 12h30

– Samedi 06 janvier de 11h à 12h30

Profitez en pour venir découvrir notre belle église et y découvrir notre belle crèche placée dans la Chapelle Notre Dame de PIété. EUR.

Rue de l’Église

Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

