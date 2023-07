OPEN CAVES – MAISON SALASAR Rue de l’Egalité Campagne-sur-Aude, 2 août 2023, Campagne-sur-Aude.

Campagne-sur-Aude,Aude

Du haut de ses 130 années d’existence, la Maison SALASAR vous invite à la découverte de son histoire à travers une visite guidée, suivie d’une dégustation de 5 vins effervescents et/ou tranquilles.

Visite, dégustation et tapas.

Jauge limitée, réservation obligatoire au plus tard 24h avant au 04 68 20 04 62..

2023-08-02 18:30:00 fin : 2023-08-02 21:00:00. EUR.

Rue de l’Egalité

Campagne-sur-Aude 11260 Aude Occitanie



With 130 years of history behind it, Maison SALASAR invites you to discover its history through a guided tour, followed by a tasting of 5 sparkling and/or still wines.

Visit, tasting and tapas.

Limited capacity, please reserve 24 hours in advance on 04 68 20 04 62.

Con 130 años de historia a sus espaldas, la Maison SALASAR le invita a descubrir su historia a través de una visita guiada, seguida de una degustación de 5 vinos espumosos y/o tranquilos.

Visita, degustación y tapas.

Capacidad limitada, debe reservarse con 24 horas de antelación en el 04 68 20 04 62.

Mit seiner 130-jährigen Geschichte lädt Sie das Haus SALASAR ein, seine Geschichte durch eine Führung zu entdecken, gefolgt von einer Verkostung von 5 Schaumweinen und/oder stillen Weinen.

Besichtigung, Verkostung und Tapas.

Begrenzte Teilnehmerzahl, Reservierung bis spätestens 24 Stunden vorher unter 04 68 20 04 62 erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-07 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises