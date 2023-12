Réveillon de la Saint Sylvestre Rue de l’Édit de Nantes Dadonville, 31 décembre 2023, Dadonville.

Dadonville Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Soirée réveillon de la Saint Sylvestre.

Venez fêter le nouvel an avec un repas dansant et des petits animations surprises

Au menu :

– Apéro : beignets exotiques et petits gâteaux divers

– Plat : poisson ou poulet braisé à l’africaine

– Accompagnement : banane plantain, légumes, riz AFSAA

– Dessert : café gourmand, bûche et fruits

Rue de l’Édit de Nantes

Dadonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire



