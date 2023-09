Bourse aux Trésors pour Petits Rue de l’École Saint-Désiré, 8 octobre 2023, Saint-Désiré.

Saint-Désiré,Allier

Rendez-vous pour une grande bourse dédiée aux petits ! Une occasion en or pour dénicher des vêtements d’enfants mignons comme tout, des jouets par milliers et du matériel de puériculture à prix doux..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Rue de l’École Salle des fêtes

Saint-Désiré 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and join us for a big market dedicated to the little ones! A golden opportunity to find cute children’s clothes, thousands of toys and childcare equipment at low prices.

Acompáñenos en un gran mercado dedicado a los más pequeños Es una oportunidad única para encontrar ropa infantil, miles de juguetes y artículos de puericultura a precios bajos.

Ein großer Markt für die Kleinen! Eine tolle Gelegenheit, um süße Kinderkleidung, tausende von Spielsachen und Babyausstattung zu günstigen Preisen zu finden.

