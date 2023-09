LA FACULTÉ DE DROIT DE MONTPELLIER Rue de l’École Mage Montpellier, 30 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

C’est au XIIème siècle, à l’instar de la médecine, que se développe à Montpellier l’enseignement du Droit..

2023-10-30 10:00:00 fin : 2023-10-30 16:00:00. EUR.

Rue de l’École Mage

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



It was in the 12th century, following the example of medicine, that the teaching of law was developed in Montpellier.

Fue en el siglo XII cuando, siguiendo el ejemplo de la medicina, se desarrolló la enseñanza del derecho en Montpellier.

Im 12. Jahrhundert entwickelte sich in Montpellier nach dem Vorbild der Medizin auch die Lehre der Rechtswissenschaften.

