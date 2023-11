Marché de Noël Rue de l’école Duttlenheim, 10 décembre 2023, Duttlenheim.

Duttlenheim,Bas-Rhin

Marché de Noël et bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

Rue de l’école

Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Christmas market and sale of clothes, toys and childcare items.

Mercadillo navideño y venta de ropa, juguetes y artículos de puericultura.

Weihnachtsmarkt und Börse für Kleidung, Spielzeug und Kinderpflegeartikel.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig