Concert de Noël Rue de l’école Bischoffsheim, 17 décembre 2023, Bischoffsheim.

Bischoffsheim,Bas-Rhin

La chorale Les Bengalis vous offre un concert authentique mêlant chants de Noël et chants à textes, chantés par les plus petits et les adultes..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

Rue de l’école

Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



The Bengalis choir offers you an authentic concert mixing Christmas songs and songs with lyrics, sung by the youngest and the adults.

El coro de bengalíes te ofrece un auténtico concierto en el que se mezclan canciones navideñas y canciones con letra, cantadas por los más pequeños y los adultos.

Der Chor Les Bengalis bietet Ihnen ein authentisches Konzert mit einer Mischung aus Weihnachtsliedern und Liedern mit Texten, die von den Kleinsten und den Erwachsenen gesungen werden.

