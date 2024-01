Crémation des sapins rue de l’écluse Biesheim, samedi 13 janvier 2024.

Biesheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 17:30:00

fin : 2024-01-13

Chocolat chaud, mannalas et boissons seront offertes par la municipalité. Les sapins pourront être déposés directement au Ball Trap à partir du vendredi 3 janvier. Le jour de la crémation à partir de 13h, les biesheimois peuvent déposer sur le circuit de ramassage ou aux différents points de collecte leurs sapins, de manière visible sur le trottoir. Plus d’infos sur www.biesheim.fr/communique/cremation-des-sapins

rue de l’écluse

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est



