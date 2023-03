LOISIRS MÉCANIQUES – ST GEMMES D’ANDIGNÉ Rue de l’echelette Zc de l ebeaupiniere Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

2023-09-30 – 2023-10-01

Maine-et-Loire . La 18e fête des loisirs mécaniques aura lieu à Sainte-Gemmes d’Andigné, zone de l’Ebeaupinière, les 30 septembre et 1er octobre 2023.

Au programme : Démonstration et baptêmes de quads, voitures, motos. Expositions de véhicules anciens.

+33 7 86 58 10 61

